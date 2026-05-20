120 tys. zł zebrane podczas premiery filmu "Dymkowski. Najważniejszy mecz"

Około 120 tysięcy złotych udało się zebrać podczas premiery filmu pt. "Dymkowski. Najważniejszy mecz", która odbyła się w minioną niedzielę w Teatrze Polskim w Szczecinie.

Dochód trafi na na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego. Były napastnik Pogoni choruje na stwardnienie zanikowe boczne.Pieniądze pochodzą ze sprzedaży biletów oraz z aukcji piłkarskich koszulek i gadżetów. Film - autorstwa szczecińskiego dziennikarza Tomasza Chacińskiego - będzie do obejrzenia w szczecińskich kinach: w Heliosie - od 12 do 14 czerwca oraz w Pionierze od 26 do 28 czerwca.Twórcy starają się także by film został pokazany na platformie streamingowej oraz w telewizji.