120 tys. zł zebrane podczas premiery filmu "Dymkowski. Najważniejszy mecz"

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

fot. Fot. Natalia Chodań [Radio Szczecin/Archwium]
Około 120 tysięcy złotych udało się zebrać podczas premiery filmu pt. "Dymkowski. Najważniejszy mecz", która odbyła się w minioną niedzielę w Teatrze Polskim w Szczecinie.
Dochód trafi na na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego. Były napastnik Pogoni choruje na stwardnienie zanikowe boczne.

Pieniądze pochodzą ze sprzedaży biletów oraz z aukcji piłkarskich koszulek i gadżetów. Film - autorstwa szczecińskiego dziennikarza Tomasza Chacińskiego - będzie do obejrzenia w szczecińskich kinach: w Heliosie - od 12 do 14 czerwca oraz w Pionierze od 26 do 28 czerwca.

Twórcy starają się także by film został pokazany na platformie streamingowej oraz w telewizji.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

