30. Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 [ZDJĘCIA]

Na Polach Lednickich jubileuszowe - trzydzieste - Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000. Około 20 tysięcy zgromadzonych przed Bramą Rybą powitali prymas Polski, biskupi, księża i zakonnicy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Głos zabrał także emerytowany metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki, który przez 30 lat opuścił jedno tylko spotkanie.- To wszystko zaczynało się bardzo skromnie, nawet nie miało takiego wsparcia Dominikanów jak ma obecnie. Myślę, że każdy kto ma to serce ochrzczonego człowieka, chętnie wraca z powrotem na Lednicę i nie chce przepuścić tego spotkania powiedział Gądecki.Na czas mszy świętej zamiera zabawa na polach lednickich, które przez cały dzień tętniły życiem, bo przecież były tu tańce, śpiew, ale i gra w siatkówkę i piłkę nożną. Na czas Eucharystii zamykają się także punkty gastronomiczne. Po mszy uczestników spotkania czeka jeszcze apel jasnogórski i przejście przez Bramę Rybę.