Pogoda na najbliższe dwa dni

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna i centralna Europa będzie pod wpływem niżów z ośrodkami nad Atlantykiem, Morzem Północnym i Skandynawią.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Jutro w regionie około 18-19 stopni. I deszcz, który ma się od rana przemieszczać z zachodu na wschód. Ciśnienie spada, ale jutro od rana będzie rosnąć. Wiatr słaby i umiarkowany.W poniedziałek więcej słońca i około 22 stopni.Nad Polską od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie zatoka z układem frontów atmosferycznych, związana z zespołem ośrodków niżowych z rejonu północnego Atlantyku. Stosunkowo ciepła masa powietrza polarnego morskiego będzie wypierana przez chłodniejszą masę powietrza również polarnego morskiego. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich.