Drzewa i krzewy Szczecina. Spacer z przewodnikiem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie ma złej pogody do odkrywania różnorodności natury Szczecina - przekonują uczestnicy spaceru dendrologicznego.

Wraz z przewodnikiem Pawłem Madejskim mieszkańcy mogli poznać drzewa i krzewy rosnące w Parku Kownasa. Spacery odbywają się regularnie i cieszą się dużym zainteresowaniem.



- Kocham przyrodę, drzewa, istoty żywe. Nie wszystkie znam, chciałam się dowiedzieć, bo nie jestem rodowitą szczecinianką, ale w Szczecinie rosną takie właśnie endemiczne drzewa, gdzie nigdzie więcej nie rosną, więc jest to bardzo interesujące. - Zawsze coś zostanie, coś nowego, wiedza o pięknej zieleni Szczecina się rozszerza. - Przyjemnie spędzić czas w gronie, dowiedzieć się coś więcej o roślinności, która nas tutaj otacza - mówili uczestnicy spaceru.



- Każdy teren w Szczecinie ma dużą różnorodność i przyglądamy się temu, co w Szczecinie rośnie, próbujemy zapoznać się z tym, a w momencie, kiedy zaczynamy widzieć i rozumieć, co tu rośnie, to w tym momencie ten świat dla nas staje się bogatszy - mówi Paweł Madejski, prowadzący spacery pod nazwą "Drzewa i krzewy Szczecina".



Spacery z rozpoznawaniem drzew i krzewów są bezpłatne. Kolejny odbędzie się 13 czerwca w Parku Chopina.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski