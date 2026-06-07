Utrudnienia na drogach regionu

Informujemy o utrudnieniach na drogach regionu.

Godzina 13:40

Wzmożony ruch zauważalny jest od kilku godzin na Pomorzu Zachodnim. W tej chwili przytyka się S6 do S3 na węźle Goleniów Północ. Ślimacze tempo także od węzła Goleniów Południe do węzła Rzęśnica.



Kierowcy jadący w stronę Gorzowa Wielkopolskiego utkną w korku za węzłem Kijewo aż do węzła Klucz.



Roboty drogowe i wyrywkowa kontrola graniczna spowalnia też przejazd w stronę Niemiec.





Godzina 13:00

Wzmożony ruch komplikuje płynną jazdę autostradą A6. Kilkukilometrowy korek ciągnie się w tej chwili od węzła Kijewo do węzła Klucz.





Przytyka się też S6 z S3 w pobliżu Goleniowa. Ślimacze tempo również na węźle Rzęśnica, czyli połączeniu z "Chociwelką".





Na drodze wojewódzkiej numer 106 niedaleko Rzewnowa w gminie Kamień Pomorski, potrącony został rowerzysta. Ruchem kieruje tam policja.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski