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Utrudnienia na drogach regionu

Region Tomasz Domański

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Informujemy o utrudnieniach na drogach regionu.
Godzina 13:40
Wzmożony ruch zauważalny jest od kilku godzin na Pomorzu Zachodnim. W tej chwili przytyka się S6 do S3 na węźle Goleniów Północ. Ślimacze tempo także od węzła Goleniów Południe do węzła Rzęśnica.

Kierowcy jadący w stronę Gorzowa Wielkopolskiego utkną w korku za węzłem Kijewo aż do węzła Klucz.

Roboty drogowe i wyrywkowa kontrola graniczna spowalnia też przejazd w stronę Niemiec.

Godzina 13:00
Wzmożony ruch komplikuje płynną jazdę autostradą A6. Kilkukilometrowy korek ciągnie się w tej chwili od węzła Kijewo do węzła Klucz.

Przytyka się też S6 z S3 w pobliżu Goleniowa. Ślimacze tempo również na węźle Rzęśnica, czyli połączeniu z "Chociwelką".

Na drodze wojewódzkiej numer 106 niedaleko Rzewnowa w gminie Kamień Pomorski, potrącony został rowerzysta. Ruchem kieruje tam policja.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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