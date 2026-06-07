Ostrzeżenie przed ulewami i gradem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Służby meteorologiczne ostrzegają przed zawirowaniami w pogodzie. Niebezpieczne zjawiska mogą pojawić się we wschodnich powiatach naszego regionu.

Szczególnie narażeni mogą być mieszkańcy okolic Białogardu, Szczecinka a także Koszalina i Sławna.



- Zjawiskom tym mogą towarzyszyć w niedzielę ulewne opady deszczu do 20-30 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a lokalnie także możliwy opad gradu - informuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.



Alert będzie obowiązywać do godziny 20.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski