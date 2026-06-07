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Ostrzeżenie przed ulewami i gradem

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Służby meteorologiczne ostrzegają przed zawirowaniami w pogodzie. Niebezpieczne zjawiska mogą pojawić się we wschodnich powiatach naszego regionu.
Szczególnie narażeni mogą być mieszkańcy okolic Białogardu, Szczecinka a także Koszalina i Sławna.

- Zjawiskom tym mogą towarzyszyć w niedzielę ulewne opady deszczu do 20-30 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a lokalnie także możliwy opad gradu - informuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.

Alert będzie obowiązywać do godziny 20.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.

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