Ostrzeżenie przed ulewami i gradem

Służby meteorologiczne ostrzegają przed zawirowaniami w pogodzie. Niebezpieczne zjawiska mogą pojawić się we wschodnich powiatach naszego regionu.
Szczególnie narażeni mogą być mieszkańcy okolic Białogardu, Szczecinka a także Koszalina i Sławna.
- Zjawiskom tym mogą towarzyszyć w niedzielę ulewne opady deszczu do 20-30 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a lokalnie także możliwy opad gradu - informuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
Alert będzie obowiązywać do godziny 20.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Zjawiskom tym mogą towarzyszyć w niedzielę ulewne opady deszczu do 20-30 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a lokalnie także możliwy opad gradu - informuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
Alert będzie obowiązywać do godziny 20.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski