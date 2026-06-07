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Radni o śledztwie w sprawie bazy paliwowej w Podjuchach

Region Julia Nowicka

Od lewej: Jakub Korczyński, Urszula Pańka, Olga Śliwowska, Dariusz Smoliński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od lewej: Jakub Korczyński, Urszula Pańka, Olga Śliwowska, Dariusz Smoliński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Sprawa nielegalnej bazy paliwowej w Podjuchach idzie w dobrym kierunku - oceniają szczecińscy radni.
W Kawiarence Politycznej poruszony został temat śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w sprawie samowoli budowlanej.

Zdaniem Olgi Śliwowskiej z Ruchu Miejskiego Wspólnie dla Szczecina, niezależny organ musi ocenić całą sytuację.

- Jak tutaj, czy inwestor, czy być może organy władzy, urzędy dokonały czynności, które powinny być zainteresowaniem prokuratury. Wachlarz ewentualnych przepisów, które mogły być naruszone jest bardzo szeroki - dodaje Śliwowska.

Jak zaznacza radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński, dobrze, że państwo zareagowało na głos mieszkańców.

- Nie zależy mi na tym, żeby ktoś otrzymał wyrok skazujący, natomiast bardzo się cieszę, że prokurator w sposób jednoznaczny wskazuje, że problem jest poważny, że należy się nim zająć, no bo tutaj zakładam teraz działania policji w tym zakresie - mówi Smoliński.

Radna Koalicji Obywatelskiej Urszula Pańka podkreśla, że żyjąc w państwie prawa, nie można pozwalać na łamanie procedur.

- Nie wolno bez pozwolenia wszczynać inwestycji, obojętnie czy dotyczy to osób, które chcą wybudować garaż, czy dużych inwestycji. Ja myślę, że na bieżąco będziemy te informacje z prokuratury otrzymywać - mówi Pańka.

Prokuratura rozpoczęła śledztwo po zawiadomieniu, które złożyli zarówno mieszkańcy Podjuch, jak i radni Koalicji Obywatelskiej. Śledztwo ma wyjaśnić, czy doszło do zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców oraz do naruszeń w środowisku chronionym.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Zdaniem Olgi Śliwowskiej z Ruchu Miejskiego Wspólnie dla Szczecina, niezależny organ musi ocenić całą sytuację.
Jak zaznacza radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński, dobrze, że państwo zareagowało na głos mieszkańców.
Radna Koalicji Obywatelskiej Urszula Pańka podkreśla, że żyjąc w państwie prawa, nie można pozwalać na łamanie procedur.

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