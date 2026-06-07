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Pierwsza w sezonie różankowa potańcówka [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Parkiet na szczecińskiej różance ponownie pęka w szwach. Do ogrodu powróciły tradycyjne letnie potańcówki.
Co dwa tygodnie w ramach Różanego Ogrodu Sztuki seniorzy mogą spotkać się przy muzyce rozrywkowej.

- Jest dużo znajomych, pięknie tu się bawimy i jesteśmy właściwie co roku. - Przede wszystkim my bardzo lubimy się ruszać. - Chciałam też się między ludźmi pobyć i lubię muzykę, lubię tańce. Szkoda, że co dwa tygodnie, a nie co tydzień. - Bardzo dobrze grają i co roku fajne wydarzenie. - Nam się podoba otoczenie całe, podoba nam się. - Towarzystwo się ładnie bawi, nasze szczecińskie, jest pięknie tutaj. - Starsi ludzie też się chcą poruszać. - Na kluby nas nie stać. Wolimy takie plenerowe - mówią uczestnicy potańcówki.

Różankowa potańcówka odbywa się co dwa tygodnie w godzinach od 17 do 20. Natomiast warsztaty i koncerty w szczecińskim Ogrodzie Różanym odbywają się co weekend.

Harmonogram znajdziecie na stronie internetowej miasta.

Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]

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