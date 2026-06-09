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Czym jest Szczecin Festival?

Region Anna Klimczyk

Źródło: Tomasz Kuczyński, Szczecińska Agencja Artystyczna
Źródło: Tomasz Kuczyński, Szczecińska Agencja Artystyczna
Celem tej inicjatywy jest promocja festiwali i wydarzeń kulturalnych odbywających się w Szczecinie.
Mowa o Szczecin Festival. Brakuje w mieście platformy wspólnej promocji wydarzeń artystycznych. A muzyka, film czy teatr to miks, który zasługuje na wspólną promocję - powiedziała dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej Anna Lemańczyk.

- Chcemy faktycznie tym parasolem niejako objąć festiwalowe wydarzenia szczecińskie. Zaczynamy od takiej platformy internetowej. Dzisiaj odpaliliśmy stronę internetową szczecinfestival.pl, zapraszam serdecznie, Facebooka - mówiła Lemańczyk.

Nie zabieramy festiwalom autonomiczności, tworzymy jedną platformę do ich promocji - dodała Lemańczyk.

- Mieszkaniec wejdzie w jedno miejsce, w którym dowie się, jakie są festiwale, kiedy my przekierowujemy na strony, do sprzedaży biletów. To jest takie narzędzie bardzo praktyczne dla organizatorów - dodała Lemańczyk.

Inicjatywa ma charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają do współpracy instytucje, stowarzyszenia, fundacje i twórców, którzy chcą współtworzyć kulturalną tożsamość miasta.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Brakuje w mieście platformy wspólnej promocji wydarzeń artystycznych. A muzyka, film czy teatr to miks, który zasługuje na wspólną promocję - powiedziała dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej Anna Lemańczyk.
Nie zabieramy festiwalom autonomiczności, tworzymy jedną platformę do ich promocji - dodała Lemańczyk.

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