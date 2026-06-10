Przedszkolaki tanecznym krokiem weszły w kolejny etap edukacji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecińskie starszaki pożegnały się z przedszkolem - i to z pompą, w rytmie poloneza. Odtańczyły go przed urzędem miasta na oczach dumnych i wzruszonych rodziców, opiekunów, babć i dziadków.

Edycja tekstu: Michał Król, Natalia Chodań

- Będziemy tańczyć poloneza. - Bo kończymy przedszkole. - Będziemy na pewno robić takie mosty. - Stoję w parze z moim chłopakiem. - Będziemy szli za sobą, będziemy doganiać ostatnią parę - mówią dzieci.- To jest bardzo przyjemny moment, ponieważ to jest ten moment zakończenia i otrzymania dzisiaj pierwszego dzienniczka, który daje im bramę do świata, który jest poza przedszkolem. Czyli pięknego świata edukacji w szkole - mówi Aleksandra Figaszewska, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 18 w Szczecinie.Figury poloneza przed szczecińskim magistratem zaprezentowała setka dzieci z pięciu szczecińskich przedszkoli. Poprowadził ich Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie.