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Przedszkolaki tanecznym krokiem weszły w kolejny etap edukacji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szczecińskie starszaki pożegnały się z przedszkolem - i to z pompą, w rytmie poloneza. Odtańczyły go przed urzędem miasta na oczach dumnych i wzruszonych rodziców, opiekunów, babć i dziadków.
- Będziemy tańczyć poloneza. - Bo kończymy przedszkole. - Będziemy na pewno robić takie mosty. - Stoję w parze z moim chłopakiem. - Będziemy szli za sobą, będziemy doganiać ostatnią parę - mówią dzieci.

- To jest bardzo przyjemny moment, ponieważ to jest ten moment zakończenia i otrzymania dzisiaj pierwszego dzienniczka, który daje im bramę do świata, który jest poza przedszkolem. Czyli pięknego świata edukacji w szkole - mówi Aleksandra Figaszewska, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 18 w Szczecinie.

Figury poloneza przed szczecińskim magistratem zaprezentowała setka dzieci z pięciu szczecińskich przedszkoli. Poprowadził ich Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie.

Edycja tekstu: Michał Król, Natalia Chodań
Relacja Weroniki Łyczywek [Radio Szczecin]
Relacja Weroniki Łyczywek w programie Tematy i Muzyka
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

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