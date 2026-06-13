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Kanister z benzyną. Dochodzenie w sprawie poparzonego ośmiolatka

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kołobrzeska policja pod nadzorem miejscowej prokuratury prowadzi dochodzenie w sprawie piątkowego incydentu na jednej z posesji w Jarogniewie (powiat kołobrzeski).
Ośmioletnie dziecko poparzone płonącą benzyną

Ośmioletnie dziecko poparzone płonącą benzyną

Ośmioletnie dziecko doznało rozległych poparzeń ciała w wyniku pożaru wznieconego podczas zabawy z kanistrem z paliwem.

- Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, przeprowadzamy oględziny oraz przesłuchujemy świadków. Postępowanie prowadzone jest m.in. pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - powiedziała rzeczniczka kołobrzeskiej komendy mł. asp. Pamela Kiljan.

Stan zdrowia chłopca zrelacjonowała rzeczniczka szpitala Zdroje, Katarzyna Stróżyk.

- Jest w tej chwili pod opieką specjalistów oddziału intensywnej terapii. Jego obrażenia to jest 40 proc. poparzonej powierzchni ciała. Jesteśmy dobrej myśli - przyznała.

W piątkowej akcji ratunkowej udział wzięło łącznie sześć zastępów straży pożarnej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, przeprowadzamy oględziny oraz przesłuchujemy świadków. Postępowanie prowadzone jest m.in. pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - powiedziała rzeczniczka kołobrzeskiej komendy mł. asp. Pamela Kiljan.
- Chłopiec jest w tej chwili pod opieką specjalistów oddziału intensywnej terapii. Jego obrażenia to jest 40 proc. poparzonej powierzchni ciała. Jesteśmy dobrej myśli - przyznała.

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