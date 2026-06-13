Kanister z benzyną. Dochodzenie w sprawie poparzonego ośmiolatka

Kołobrzeska policja pod nadzorem miejscowej prokuratury prowadzi dochodzenie w sprawie piątkowego incydentu na jednej z posesji w Jarogniewie (powiat kołobrzeski).

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Ośmioletnie dziecko doznało rozległych poparzeń ciała w wyniku pożaru wznieconego podczas zabawy z kanistrem z paliwem.- Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, przeprowadzamy oględziny oraz przesłuchujemy świadków. Postępowanie prowadzone jest m.in. pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - powiedziała rzeczniczka kołobrzeskiej komendy mł. asp. Pamela Kiljan.Stan zdrowia chłopca zrelacjonowała rzeczniczka szpitala Zdroje, Katarzyna Stróżyk.- Jest w tej chwili pod opieką specjalistów oddziału intensywnej terapii. Jego obrażenia to jest 40 proc. poparzonej powierzchni ciała. Jesteśmy dobrej myśli - przyznała.W piątkowej akcji ratunkowej udział wzięło łącznie sześć zastępów straży pożarnej.