Dzikie Granie w Kliniskach Wielkich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tutaj każdy może zdobyć medal i dobrze się bawić. Sześćdziesiąt młodych drużyn z przeszło trzystoma uczestnikami bierze udział w czwartej edycji "Dzikiego Grania" – dziecięcego turnieju piłki nożnej na boisku w Kliniskach Wielkich pod Goleniowem.

- To jest pierwsze miejsce wśród sportów. Stres trochę jest, ale rodzice i trenerzy dają nam ogromną motywację. - Zawsze wierzcie w swoje marzenia i się nie poddawajcie - podkreślają młodzi sportowcy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Niesamowite jest to, że potrafią się połączyć 3 lub 4 kluby w jedną drużynę. Są tu dzieci z podwórka, z bloku albo ze szkoły czy jednej klasy. To spora impreza podzielona na dwie tury. W pierwszej turze mamy dzieci od rocznika 2020 do 2017. A w drugiej - od rocznika 2016 do 2012 - mówią Marcin Gręblicki i Mariusz Skakuj.W turnieju bierze udział nie tylko młodzież z województwa zachodniopomorskiego, ale również z Opolskiego. Organizatorzy zapowiadają, że za rok przyjadą do Klinisk także drużyny ze Szwecji i Niemiec.