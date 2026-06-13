Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Dzikie Granie w Kliniskach Wielkich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Tutaj każdy może zdobyć medal i dobrze się bawić. Sześćdziesiąt młodych drużyn z przeszło trzystoma uczestnikami bierze udział w czwartej edycji "Dzikiego Grania" – dziecięcego turnieju piłki nożnej na boisku w Kliniskach Wielkich pod Goleniowem.
- Niesamowite jest to, że potrafią się połączyć 3 lub 4 kluby w jedną drużynę. Są tu dzieci z podwórka, z bloku albo ze szkoły czy jednej klasy. To spora impreza podzielona na dwie tury. W pierwszej turze mamy dzieci od rocznika 2020 do 2017. A w drugiej - od rocznika 2016 do 2012 - mówią Marcin Gręblicki i Mariusz Skakuj.

- To jest pierwsze miejsce wśród sportów. Stres trochę jest, ale rodzice i trenerzy dają nam ogromną motywację. - Zawsze wierzcie w swoje marzenia i się nie poddawajcie - podkreślają młodzi sportowcy.

W turnieju bierze udział nie tylko młodzież z województwa zachodniopomorskiego, ale również z Opolskiego. Organizatorzy zapowiadają, że za rok przyjadą do Klinisk także drużyny ze Szwecji i Niemiec.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. "Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 czerwca oglądane 2795 razy)
  2. Policjanci rozbili nielegalny, rodzinny biznes
    (od 09 czerwca oglądane 2583 razy)
  3. Miasto wygasiło funkcję menadżerki Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 2380 razy)
  4. Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 09 czerwca oglądane 2255 razy)
  5. Masowe odejścia z piłkarskiego wicemistrza Polski ze Szczecina
    (od 08 czerwca oglądane 1919 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzikie Granie w Kliniskach Wielkich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festyn na Kruczej. "To wspaniała integracja międzypokoleniowa" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Meisinger
To ostatnie dni działania kultowej piekarni "Precelek" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Lendner
"Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty