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W Płoni Noc Kupały już trwa [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Płonące ogniska, wianki i wojowie z całej Polski. W Płoni rozpoczęła się druga edycja Nocy Kupały w Grodzie Gryfa.
Przez dwa dni Park Historyczny Komandoria będzie słowiańską osadą pełną dawnych rzemiosł, pokazów walk i historycznych atrakcji.

- To święto miłości i przyjaźni. Przyjechali do nas przyjaciele z całej Polski, z egzotycznego Rzeszowa i dalekiego Krakowa nawet. Będziemy skakali przez ogień, pletli i puszczali wianki, może też zdarzy się coś niespodziewanego, ale na to już nie mamy wpływu - mówi Lidia Poryszko (Drużyna Wielecko-Pomorska Gryf).

- Przyjechałem spod Ślęży. Mamy specjalne eliksiry, żeby się przenieść w czasie. Każdy znajdzie swoją drogę do tego, żeby taki wehikuł czasu znaleźć - dodaje Maciej Kisiel, rekonstruktor historyczny.

- Zdarzenia są pełne emocji pozytywnych. Mamy taką ekipę, że po prostu nic tylko się bawić - podkreśla Magdalena Poryszko (Park Historyczny Komandoria).

W programie jest między innymi inscenizacja bitwy z udziałem dwustu rekonstruktorów, koncerty i tradycyjne plecenie wianków. Noc Kupały w Szczecinie potrwa do niedzielnego wieczoru, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego

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