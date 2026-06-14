Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Czy można przejść 13 metrów i uratować życie? W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach stanął trójwymiarowy model ludzkiego jelita, do którego można wejść spacerowym krokiem. Wszystko po to, by promować badania profilaktyczne, między innymi kolonoskopię.
Nasza reporterka Anna Klimczyk przekonała się, że taki spacer otwiera oczy szerzej niż jakakolwiek medyczna ulotka.

- Spotkamy się dziś w wyjątkowym miejscu, bo w wielkim jelicie. Co możemy w nim zobaczyć? - zapytała reporterka Radia Szczecin.

- Pierwsze to, co tu mamy na samym początku to jest rak jelita. Kolejną rzeczą są polipy. Bardzo często przy badaniu kolonoskopijnym są wycinane - wskazała Karolina Kmita-Licht, wolontariusz Fundacji STOMAlife.

- Miałem 16 razy kolonoskopię. Najgorsze jest czyszczenie się, ale to jest kwestia nastawienia się psychicznego i jeśli wiemy, że może pokazać nam jakieś choroby, to trzeba to jak najczęściej robić. W przypadku mojej córki, która niedawno miała kolonoskopię, bała się jej strasznie, a po kolonoskopii powiedziała: "tato, badanie nie jest takie złe", więc tutaj nie ma czego się bać - potwierdził jeden z uczestników zdarzenia.

Za przełamanie tego strachu dostaniemy ogromną nagrodę: nasze zdrowie.

Wydarzenie potrwa do godziny 14. W programie znalazły się także m.in. badania jąder, USG nerek, badania prostaty i pomiar ciśnienia tętniczego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. "Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 czerwca oglądane 2887 razy)
  2. Policjanci rozbili nielegalny, rodzinny biznes
    (od 09 czerwca oglądane 2655 razy)
  3. Miasto wygasiło funkcję menadżerki Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 11 czerwca oglądane 2468 razy)
  4. Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 09 czerwca oglądane 2299 razy)
  5. Masowe odejścia z piłkarskiego wicemistrza Polski ze Szczecina
    (od 08 czerwca oglądane 1964 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzikie Granie w Kliniskach Wielkich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festyn na Kruczej. "To wspaniała integracja międzypokoleniowa" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Meisinger
To ostatnie dni działania kultowej piekarni "Precelek" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Lendner

Najnowsze podcasty