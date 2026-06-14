Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Czy można przejść 13 metrów i uratować życie? W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach stanął trójwymiarowy model ludzkiego jelita, do którego można wejść spacerowym krokiem. Wszystko po to, by promować badania profilaktyczne, między innymi kolonoskopię.

- Spotkamy się dziś w wyjątkowym miejscu, bo w wielkim jelicie. Co możemy w nim zobaczyć? - zapytała reporterka Radia Szczecin.





- Pierwsze to, co tu mamy na samym początku to jest rak jelita. Kolejną rzeczą są polipy. Bardzo często przy badaniu kolonoskopijnym są wycinane - wskazała Karolina Kmita-Licht, wolontariusz Fundacji STOMAlife.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Nasza reporterka Anna Klimczyk przekonała się, że taki spacer otwiera oczy szerzej niż jakakolwiek medyczna ulotka.- Miałem 16 razy kolonoskopię. Najgorsze jest czyszczenie się, ale to jest kwestia nastawienia się psychicznego i jeśli wiemy, że może pokazać nam jakieś choroby, to trzeba to jak najczęściej robić. W przypadku mojej córki, która niedawno miała kolonoskopię, bała się jej strasznie, a po kolonoskopii powiedziała: "tato, badanie nie jest takie złe", więc tutaj nie ma czego się bać - potwierdził jeden z uczestników zdarzenia.Za przełamanie tego strachu dostaniemy ogromną nagrodę: nasze zdrowie.Wydarzenie potrwa do godziny 14. W programie znalazły się także m.in. badania jąder, USG nerek, badania prostaty i pomiar ciśnienia tętniczego.