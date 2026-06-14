Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Czy można przejść 13 metrów i uratować życie? W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach stanął trójwymiarowy model ludzkiego jelita, do którego można wejść spacerowym krokiem. Wszystko po to, by promować badania profilaktyczne, między innymi kolonoskopię.
Nasza reporterka Anna Klimczyk przekonała się, że taki spacer otwiera oczy szerzej niż jakakolwiek medyczna ulotka.
Za przełamanie tego strachu dostaniemy ogromną nagrodę: nasze zdrowie.
Wydarzenie potrwa do godziny 14. W programie znalazły się także m.in. badania jąder, USG nerek, badania prostaty i pomiar ciśnienia tętniczego.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Spotkamy się dziś w wyjątkowym miejscu, bo w wielkim jelicie. Co możemy w nim zobaczyć? - zapytała reporterka Radia Szczecin.
- Pierwsze to, co tu mamy na samym początku to jest rak jelita. Kolejną rzeczą są polipy. Bardzo często przy badaniu kolonoskopijnym są wycinane - wskazała Karolina Kmita-Licht, wolontariusz Fundacji STOMAlife.
- Miałem 16 razy kolonoskopię. Najgorsze jest czyszczenie się, ale to jest kwestia nastawienia się psychicznego i jeśli wiemy, że może pokazać nam jakieś choroby, to trzeba to jak najczęściej robić. W przypadku mojej córki, która niedawno miała kolonoskopię, bała się jej strasznie, a po kolonoskopii powiedziała: "tato, badanie nie jest takie złe", więc tutaj nie ma czego się bać - potwierdził jeden z uczestników zdarzenia.
Za przełamanie tego strachu dostaniemy ogromną nagrodę: nasze zdrowie.
Wydarzenie potrwa do godziny 14. W programie znalazły się także m.in. badania jąder, USG nerek, badania prostaty i pomiar ciśnienia tętniczego.
Edycja tekstu: Jacek Rujna