W szczecińskiej katedrze startuje festiwal Sacrum Non Profanum

Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Koncertem w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie powraca - po rocznej przerwie - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum.

Zapraszamy na muzykę organowo-chóralną - mówi dyrektor festiwalu Szymon Wyrzykowski: - Udało nam się przygotować rzadko wykonywany utwór Msza Uroczysta Louisa Vierne. To jest początek XX wieku, muzyka francuska, który wymaga dwóch instrumentów. Jednego dużego, który mamy w katedrze i jednego towarzyszącego chórowi.



Ponad 100-osobowy chór stworzą zespoły: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, czyli Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego oraz Chór Collegium Maiorum.



W programie oprócz mszy Louisa Vierne'a arcydzieła muzyki sakralnej autorstwa César Francka, Gabriela Fauré oraz Théodore’a Dubois. Szczególnym wydarzeniem będzie prawykonanie "Psalmu 95" Marka Jasińskiego – wybitnego szczecińskiego kompozytora.



Koncert inauguracyjny odbędzie się w niedzielę (14.06) o godz. 19.00.



Autorka edycji: Joanna Chajdas