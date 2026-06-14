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W szczecińskiej katedrze startuje festiwal Sacrum Non Profanum

Region Małgorzata Frymus

Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Koncertem w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie powraca - po rocznej przerwie - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum.
Zapraszamy na muzykę organowo-chóralną - mówi dyrektor festiwalu Szymon Wyrzykowski: - Udało nam się przygotować rzadko wykonywany utwór Msza Uroczysta Louisa Vierne. To jest początek XX wieku, muzyka francuska, który wymaga dwóch instrumentów. Jednego dużego, który mamy w katedrze i jednego towarzyszącego chórowi.

Ponad 100-osobowy chór stworzą zespoły: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, czyli Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego oraz Chór Collegium Maiorum.

W programie oprócz mszy Louisa Vierne'a arcydzieła muzyki sakralnej autorstwa César Francka, Gabriela Fauré oraz Théodore’a Dubois. Szczególnym wydarzeniem będzie prawykonanie "Psalmu 95" Marka Jasińskiego – wybitnego szczecińskiego kompozytora.

Koncert inauguracyjny odbędzie się w niedzielę (14.06) o godz. 19.00.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Zapraszamy na muzykę organowo-chóralną - mówi dyrektor festiwalu Szymon Wyrzykowski: - Udało nam się przygotować rzadko wykonywany utwór Msza Uroczysta Louisa Vierne. To jest początek XX wieku, muzyka francuska, który wymaga dwóch instrumentów. Jednego dużego, który mamy w katedrze i jednego towarzyszącego chórowi.

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