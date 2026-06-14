IMGW: ostrzeżenia przed burzami w 11 województwach

Uwaga na burze, ulewy i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o intensywnych zjawiskach pogodowych na północy, w centrum, na wschodzie i zachodzie kraju.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert I stopnia przed burzami dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek powiedziała Polskiemu Radiu, że prognozowane są burze z opadami deszczu, lokalnie do 25 milimetrów, porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę.W województwach zachodniopomorskim i pomorskim prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym do 45 milimetrów. Opadom może towarzyszyć wiatr do 70 kilometrów na godzinę i opady gradu.Rzeczniczka dodała, że silny wiatr do 75 kilometrów na godzinę w województwie zachodniopomorskim i pomorskim może występować nawet do poniedziałkowego wieczora.Także w poniedziałek (15.06.) w wielu regionach można się spodziewać burz i porywistego wiatru. Burze też będą występować głównie na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Temperatura od 14 - 15 stopni na północnym wschodzie, w centrum będzie 18, a najcieplej na zachodzie i południu kraju - do 20 stopni.Burzowa pogoda może się utrzymać do końca tygodnia, ale już w kolejny weekend w Polsce temperatura wzrośnie i może przyjść upał.