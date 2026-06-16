Dar Szczecina obrał kurs na start regat The Tall Ships Races [WIDEO, ZDJĘCIA]

Opuścił macierzysty port i obrał kurs na Aarhus w Danii. "Dar Szczecina" wraz z załogą weźmie udział w regatach The Tall Ships Races.

Edycja tekstu: Michał Król

Zawody odbędą się w środę za tydzień. Nadziei na kolejny sukces nie kryje kapitan Wojciech Maleika.- W poszczególnych etapach prawie co roku coś wygrywamy. Tak zwaną klasyfikację generalną kilka razy też udało się wygrać. Potrzebna jest cała załoga, dobre szkolenie, trochę szczęścia, trochę wiatru i jakoś idzie - mówi Maleika.Wyprawa będzie wieloetapowa - dodaje Magdalena Piasecka, wicedyrektor ds. sportu i rekreacji Centrum Żeglarskiego.- Zaokrętowana zostanie załoga, która weźmie udział w regatach właściwych i ona też będzie płynęła na jednym etapie. Później w Antwerpii znowu się podmienią załogi i w kolejnym etapie weźmie udział kolejna załoga, która tam przyleci do Antwerpii i wsiądzie na "Dar Szczecina" - mówi Piasecka."Dar Szczecina" to flagowa, jednomasztowa jednostka żaglowa typu "Antares", należąca do miasta. Została zwodowana w 1969 roku. Ma 18 metrów długości i w całości jest zbudowana z drewna.