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Jest wsparcie dla organizacji zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
2,5 miliona złotych trafi do organizacji z naszego regionu, które zajmują się rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.
Dotacje na ich działalność, w ramach konkursu, przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie to trafi m.in. do kobiet po chorobach onkologicznych, głównie po mastektomii – mówią Aleksandra Borkowska i Katarzyna Machalska z fundacji Aerola Eos.

- Jest to bardzo ważne, ponieważ te kobiety po zakończonym leczeniu onkologicznym, tak naprawdę są pozostawione same sobie. - To jest bardzo trudny moment, bo wtedy kobiety najczęściej tracą poczucie własnej wartości, a my chcemy im ją przywrócić - mówią Borkowska i Machalska.

W tym roku, na rehabilitację osób z niepełnosprawnościami udało się pozyskać o milion złotych więcej, niż w roku ubiegłym - poinformowała Anna Bańkowska, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Dodała jednocześnie, że prowadzenie tego typu działalności w naszym regionie jest - w skali kraju - wyjątkowe.

- Wśród 11 ZAZ-ów [zakładów aktywności zawodowej - dop. red.], które mamy na terenie Pomorza Zachodniego, aż sześć jest prowadzonych przez Was. I za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. I jesteśmy takim liderem w Polsce, bo stawiają nas sobie za przykład - mówi Bańkowska.

Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, dla wielu beneficjentów tego typu wsparcie oznacza szansę na większą samodzielność i aktywność.

Edycja tekstu: Michał Król
Wsparcie to trafi m.in. do kobiet po chorobach onkologicznych, głównie po mastektomii – mówią Aleksandra Borkowska i Katarzyna Machalska z fundacji Aerola Eos.
W tym roku, na rehabilitację osób z niepełnosprawnościami udało się pozyskać o milion złotych więcej, niż w roku ubiegłym - poinformowała Anna Bańkowska, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.

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