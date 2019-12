"Moja interpelacja w sprawie Grodzkiego została ocenzurowana"

Interpelacja w sprawie współpracy fundacji ze szpitalem w Zdunowie, na którą pieniądze zbierał marszałek Tomasz Grodzki została zdjęta z Biuletynu Informacji Publicznej i utajniona.

Pismo złożyła Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Małgorzata Jacyna-Witt, która o sprawie poinformowała Radio Szczecin.- Nie została uznana za interpelację przez prawnika. Co jest ciekawe, prawnik doradzający Sejmikowi, to jest mąż pani wiceprzewodniczącej sejmiku z Platformy Obywatelskiej. Moja interpelacja została ocenzurowana przez prawnika, który rodzinnie jest powiązany z działaczką Platformy Obywatelskiej, a interpelacja dotyczyła działacza Platformy Obywatelskiej, czyli pana profesora Tomasza Grodzkiego - mówi Małgorzata Jacyna-Witt.Radna przypuszcza, że fundacja, na którą zbierał pieniądze marszałek Tomasz Grodzki w tym czasie nie istniała.Chodzi o pieniądze, jakie miała przekazać w 1999 roku marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu profesor Agnieszka Popiela.Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie prezydium Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, tam skierowano nas do biura prasowego zarządu województwa.Czekamy na odpowiedź służb prasowych marszałka Olgierda Geblewicza.Szpital w Zdunowie podlega zarządowi województwa.