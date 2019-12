Skatepark w przejściu podziemnym pod al. Wyzwolenia gotowy - w poniedziałek oficjalne otwarcie. Miejsce stworzyli członkowie Stowarzyszenia Sportowego Switch.

Sami zaprojektowali przeszkody, jakie powinny się tam znaleźć, a później sami je zbudowali. Jak mówi Bartosz Leonowicz ze Stowarzyszenia - brakowało takiego miejsca w Szczecinie.- Chodzi o to, że nie było miejscówki do jazdy zimą. Jest to jedyne takie miejsce w Szczecinie, gdzie możemy jeździć zimą, jest w miarę duże, ma nawierzchnię, po której można jeździć na deskorolce. Było to główne kryterium, którym się kierowaliśmy - informuje Leonowicz.Otwarcie w poniedziałek o godzinie 15. Później odbędzie się SkateJam. Przejście będzie dostępne dla wszystkich, przez całą dobę. Korzystanie z niego jest bezpłatne.