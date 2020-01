"Kolos wielki jak pociąg" przypłynie do Świnoujścia [ZDJĘCIA]

Będzie miała ponad 100 metrów długości, 13,5 metra wysokości i docelowo osiągnie masę prawie 3.000 ton. To maszyna drążąca przyszły tunel w Świnoujściu, której budowa powoli dobiega końca w Chinach.

Urządzenie składające się z kilku tysięcy części przypłynie do Polski w trakcie wakacji.TBM (Tunnel Boring Machine), to maszyna dedykowana specjalnie dla tej inwestycji.- Wiosną tego roku w Chinach zostanie zmontowana po to, żeby wykonawca wiedział jak ona wygląda, czy działa... Potem ją zdemontuje, załaduje na statki, będzie przez kilka miesięcy spływała do Świnoujścia. Potem trzeba będzie ją znowu tutaj zmontować, a jest to wielka maszyna, ponad 100-metrowa, kolos wielki jak pociąg - mówi Mariusz Rabenda z Urzędu Miasta Świnoujście.Drążenie powinno rozpocząć się na początku 2021 roku. We wrześniu 2022 roku wszystkie roboty związane z budową tunelu pod rzeką Świną powinny zostać zakończone.Koszt całej inwestycji to prawie 800 mln złotych.