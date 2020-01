Stare monety, banknoty, militaria sprzed wojny i z okresu PRL - wszystko to można było w sobotę kupić na giełdzie antyków w galerii Nowy Turzyn.

Swoje zbiory wystawiło kilkudziesięciu wystawców. - Przeważnie monety kolekcjonerskie, kolejki, parowozy. To jest na przykład maszynka do strzyżenia, nie ma nigdzie takich rzeczy już, ona jest z roku 1929 - opowiadał jeden ze sprzedawców.- Ludzie, którzy przychodzą na giełdy antyków to ludzie starsi i młodzież. Młodzież szuka patriotyków, militariów. Kolekcjonerzy oczywiście swoich rzeczy szukają. Starsi ludzie natomiast często urządzają mieszkania i planują zamieszkać we wnętrzach w starym stylu, stąd kupują antyki - opowiadał Henryk Jung, właściciel Antykwariatu na Turzynie.Kolejna giełda antyków w galerii Nowy Turzyn już w przyszłym miesiącu.