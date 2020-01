Kukiz: Kosiniak-Kamysz będzie moim kandydatem na prezydenta, pod jednym warunkiem

Poprze Władysława Kosiniaka-Kamysza, jeżeli ten zmieni statut PSL w myśl jego wizji - tak mówił w "Rozmowie pod krawatem" Paweł Kukiz.

Sam Kukiz formalnie startował z listy komitetu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, choć w mediach lansowano nazwę Koalicji Polskiej.Teraz polityk zapytany o szefa ludowców odpowiadał, na jakich warunkach może on zostać jego kandydatem w wiosennych wyborach prezydenckich.- Wymarzonym kandydatem na prezydenta jest każda osoba, która jest rzeczywiście wewnętrznie przekonana co do konieczności oddania państwa we władanie obywatelom. Pozbawienie tego wszechwładztwa partii politycznych. Do tej pory Władysław Kosiniak-Kamysz werbalnie takie komunikaty głosi. Natomiast będzie moim wymarzonym kandydatem na prezydenta, jeśli partia z której pochodzi w statucie wpisze dążenie do zmiany ustroju - mówi Kukiz.Kukiz poinformował również, że będzie dążył do "sformalizowania" Koalicji Polskiej, jako "tworu federującego podmioty polityczne, które w swoich statutach będą miały zapisane postulaty zmiany ustroju państwa" - na przykład wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych.