Bar Kaukaski - otwarcie z poślizgiem

Amatorzy pierogów ruskich, kołdunów i bitek z Baru Kaukaskiego w Szczecinie będą jeszcze musieli poczekać. Remont - bardzo znanego niegdyś - lokalu przy ul. Jagiellońskiej, przedłużył się. Zaplanowane na grudzień otwarcie odbędzie się w połowie lutego.

Kapitalny remont ruszył w lipcu, prawie wszystko jest gotowe, teraz pozostała już kosmetyka ale na tyle uciążliwa, że otwarcie nieco się opóźniło.Lokal po liftingu pomieści więcej osób, bo będzie działała dodatkowa sala dla gości. Wystrój nieznacznie się zmieni.- Będzie miał trochę inny charakter niż miał; taki trochę surowy. Dwie sale będą zupełnie inne: w kaflach, bardziej konsumpcyjne. A ta sala będzie na zorganizowane imprezy. W tym pomieszczeniu będą po dwa stoliki - śmieję się: "komunistyczne", poddane renowacji - mówi Ewa Rzewuska, współwłaścicielka baru.Ale bar będzie serwował to, co wcześniej - klasykę.- Bedzie funkcjonował jako prawdziwa kuchnia domowa. Kołduny w rosole lub barszczu, pierogi ruskie i pierogi z kapustą i grzybami... - zapowiada p. Ewa.Bar - pod koniec czerwca ubiegłego roku - kupiły trzy koleżanki ze Szczecina, które związane były z gastronomią.Bar Kaukaski powstał w 1974 roku. Przyrządzanie potraw odbywało się na tradycyjnym piecu drzewno-węglowym.Bar przestał działać ponad pięć lat temu. Pod koniec działalności właścicielka kilka razy chciała sprzedać lokal, a mimo to, prowadziła działalność. Ostatecznie trafił on w ręce córki właścicieli. Nie wytrzymał jednak presji fast foodów, został zamknięty i ponownie wystawiony na sprzedaż.