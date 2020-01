"Jesteśmy suwerenni i niezależni i godzimy się na Unię równych państw"

Słowa konieczne, w pełni oddające to, co się dzieje wokół reformy wymiaru sprawiedliwości - podkreślał w "Rozmowie pod krawatem" Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Mucha.

Andrzej Duda mówił "Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy" - podkreślał polski prezydent.Paweł Mucha zaznaczył, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wybrało w demokratycznych wyborach ponad 8 milionów Polaków.- Prezydent mówi bardzo wyraźnie: "My jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej". Kłamstwem jest to, że ktokolwiek próbuje Polskę z Unii wyprowadzać. Ale my jesteśmy suwerennym, niezależnym państwem i godzimy się na Unię Europejską jako tego rodzaju wspólnotę, gdzie są równe państwa. Próba budowania dwóch kategorii w ramach wspólnoty państw europejskich... - taka próba się, niestety, pojawia. Także w retoryce wewnątrz unijnej - zwrócił uwagę minister Mucha.Według badań trzech sondażowni ok. 70 procent Polaków popiera konieczność wprowadzenia głębokiej reformy sądownictwa.