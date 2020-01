Problemy na Węźle Łękno [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin]

Pierwsze problemy związane z wypływającą wodą, w miejscu gdzie budowany jest Węzeł Łękno, pojawiły się już w październiku ubiegłego roku.

Prace w pobliżu stacji benzynowej wstrzymano. Już wówczas wykonawca prac sugerował, że zakończenie inwestycji może się opóźnić.



Cały czas problem nie został rozwiązany, ale jest światełko w tunelu - informuje dyrektor kontraktu Piotr Arabczyk. - Rozwiązanie powinno się pojawić na dniach, czyli w tym tygodniu lub przyszłym. Od razu będziemy przystępowali do robót, mamy tutaj małe opóźnienie. Tory są zakupione, czekają. W czerwcu chcielibyśmy puścić ruch kolejowy po jednym torze - mówi Arabczyk.



Nawet jeśli nowy projekt otrzymamy i rozpoczniemy tam prace, to zmian w organizacji ruchu nie będzie - dodaje kierownik budowy Rafał Godlewski.



- Może nawet do końca lutego nie przewidujemy wprowadzania żadnych zmian w organizacji ruchu. Najbliższą zmianę zaproponujemy w marcu, będzie ona dotyczyła zamknięcia ulicy Zalewskiego - informuje Godlewski.



Prace na innych odcinkach prowadzone są zgodnie z planem.