Były szef IMGW obciąża senatora Gawłowskiego

Mieczysław O. przyznaje się do zarzuconego mu przestępstwa. Były szef Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podtrzymał zeznania złożone w prokuraturze i tym samym dalej obciąża Stanisława Gawłowskiego.

Prokuratura oskarża go o podżeganie do wręczeniu dwóch zegarków politykowi Platformy Obywatelskiej. Mieczysław O. nie chciał podczas rozprawy odpowiadać na pytania obrońców Gawłowskiego, ale ustosunkował się do pytań sądu i prokuratora.Mieczysław O. przyznał, że jego zastępca w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Łukasz L. zakupił i wręczył Gawłowskiemu zegarki, aby polityk przestał naciskać na jego zwolnienie. Zaznaczył przy tym, że sam podczas rozmowy w Genewie zasugerował Łukaszowi L. takie rozwiązanie. Chodzi o dwa zegarki marki TAG Heuer warte ponad 20 tysięcy złotych.Jak wynika z rozmów zarejestrowanych przez służby, Mieczysław O. i Łukasz L. byli parą. Pan O. miał poinstruować pana L. jak bezpiecznie wręczyć zegarki, czyli w zamkniętej paczce przez kierowcę.Mieczysław O. tłumaczył też, że Gawłowski lubił zegarki. Przejawiało się to w ich rozmowach, wskazywał na marki takie jak Breitling i TAG Heuer. Oskarżony nie był jednak w stanie odtworzyć kolejno wszystkich dat. Mieczysław O. zaprzeczył jednak jakoby wręczenie zegarków miało związek z jego nominacją na szefa międzynarodowej organizacji meteorologicznej.Z kolei polityk PO do przyjęcia zegarków się nie przyznaje. Senator twierdzi, że być może istnieją dowody na ich zakup, ale nie ma, że miałby je odebrać. Ponadto zegarki, których poszukuje prokuratura nie zostały znalezione.Na koniec zeznań, Mieczysław O. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, którą uzgodnił z prokuratorem w czasie przesłuchania, czyli dwa tysiące złotych grzywny. Sąd nie uwzględnił jednak tego wniosku, uznając, że konieczne jest jednak przeprowadzenie dalszego postępowania i ocena wszystkich dowodów oraz zeznań oskarżonych, w tym zastępcy Mieczysława O. w IMGW, czyli Łukasza L.