Saper poszukiwany. Trwa nabór do służby [ZDJĘCIA]

Współczesny "saper", to zawód ekskluzywny - przekonują dowódcy z 5. Pułku Inżynieryjnego w szczecińskich Podjuchach, którzy właśnie rozpoczęli nabór do tej służby.

Już dziś zgłaszać się do niej mogą zarówno pełnoletnie kobiety, jak i mężczyźni. Wystarczy mieć w sobie dużo siły, cierpliwości, zdecydowania w działaniu i spokoju ducha - mówi kapitan Agnieszka Pytko z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie.



- Każdy młody człowiek, który ukończył 18 rok życia ma możliwość zgłoszenia się poprzez WKU do kwalifikacji zawodowej służby wojskowej i może wskazać miejsce, gdzie chciałby służyć. Na pewno trzeba przygotować się do sprawdzianu ze sprawności fizycznej - tłumaczy Pytko.



O brak pracy przyszły saper w ogóle nie musi się martwić - mówi podpułkownik Mariusz Kiernicki z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie.



- W tamtym roku mieliśmy około 280 zgłoszeń, czyli tak naprawdę każdego dnia, patrol saperski wyjeżdża do realizacji zadań, które się nasilają zazwyczaj wiosną, latem i jesienią z uwagi na prace budowlane czy rolnicze - opowiada Kiernicki.



Chętni do zawodowej służby saperskiej powinni skontaktować się bezpośrednio z 5. Pułkiem Inżynieryjnym w szczecińskich Podjuchach lub też zgłosić się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień.