"Rozpoczynacie nowy rozdział w historii Wojska Polskiego" [ZDJĘCIA]

W 14. Zachodniopomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, pierwszych stu ┼╝o┼énierzy z┼éo┼╝y┼éo przysi─Ög─Ö wojskow─ů. Jednostka zosta┼éa utworzona kilka miesi─Öcy temu.

Uroczysto┼Ť─ç odby┼éa si─Ö na terenie koszar w Szczecinie Podjuchach. Wzi─Öli w niej udzia┼é parlamentarzy┼Ťci z przewodnicz─ůcym sejmowej Komisji Obrony Narodowej pos┼éem Micha┼éem Jachem. Do jednostki w Podjuchach przyjecha┼é tak┼╝e metropolita szczeci┼äsko- kamie┼äski abp Andrzej Dzi─Öga.



Przysi─Ög─Ö z┼éo┼╝y┼éa pond setka ochotnik├│w, kt├│rzy wcze┼Ťniej przeszli kilkumiesi─Öczne szkolenie na poligonie w W─Ödrzynie. W czasie tych zaj─Ö─ç uczyli si─Ö m.in. taktyki wojskowej, musztry i trenowali na strzelnicy.



- Wst─Öpuj─ůc w szeregi Wojska Polskiego postanowili┼Ťcie zmieni─ç swoje ┼╝ycie, rozpoczynacie nowy rozdzia┼é w swoim ┼╝yciu, ale r├│wnie┼╝ nowy rozdzia┼é w historii Wojska Polskiego - m├│wi┼é do swoich ┼╝o┼énierzy podczas uroczysto┼Ťci w koszarach dow├│dca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej p┼ék Grzegorz Kaliciak.



14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy dzi┼Ť 200 ┼╝o┼énierzy. Pr├│cz tych, kt├│rzy z┼éo┼╝yli w niedziel─Ö przysi─Ög─Ö wojskow─ů, wst─ůpi┼éo do niej kolejnych stu by┼éych ┼╝o┼énierzy i funkcjonariuszy innych s┼éu┼╝b.

Relacja Tomasza Duklanowskiego (IAR).