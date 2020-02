Wrócić do życia po 20 latach za kratkami. Arkadiusz Kraska wolontariuszem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Spędził prawie 20 lat w więzieniu. Sąd Najwyższy uniewinnił go z zarzutu podwójnego zabójstwa w Szczecinie. W ubiegłym roku wyszedł na wolność. Dziś Arkadiusz Kraska wraca do rzeczywistości po drugiej stronie krat, pracując jako wolontariusz w Fundacji Bractwo Małych Stópek.

- To niemożliwa rzecz wejście w życie samemu po 20 latach - mówi Kraska. - Wszystko jest przytłaczające. Jest ciężko, ale mam wokół siebie życzliwych ludzi. Praca pomaga, są fajni ludzie, spokój, który jest bardzo potrzebny.



Pracownicy i wolontariusze Fundacji zżyli się już z Arkadiuszem. - Na początku się bałem, ale po tygodniu pracy z nim, kiedy zobaczyłem jakim jest człowiekiem, to jest "do rany przyłóż" - mówi jeden z nich.



- Kiedy pojawił się po raz pierwszy, wzbudził na pewno ciekawość, ale bardzo szybko został członkiem naszej załogi. Wrósł w nasze klimaty i kiedy wchodzi wszyscy witają go radośnie, jemy wspólnie śniadanie. Bardzo dobry człowiek - dodaje kobieta.



Fundacja Bractwo Małych Stópek zajmuje się działalnością pro life, wspiera samotne matki i jest organizatorem corocznego "Marszu dla Życia" w Szczecinie.