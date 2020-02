Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Miał narkotyki w organizmie, nie miał za to prawa jazdy, do tego uciekał przed policją, a na koniec rozbił samochód.

To mężczyzna, którego zatrzymali policjanci ze Złocieńca. 21-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej, po krótkim pościgu stracił panowanie nad autem, uderzył w latarnię i wjechał w płot.



Pasażerka trafiła do szpitala, a kierowca w ręce policjantów. Teraz za brak uprawnień, jazdę pod wpływem niedozwolonych środków i ucieczkę przed policją odpowie przed sądem.