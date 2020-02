Przyznał, że dał łapówkę ale nie tę z aktu oskarżenia. Afera melioracyjna na wokandzie

Na pytania prokuratura Bogdan K. nie odpowiadał. Kołobrzeski biznesmen oskarżony o korumpowanie Stanisława Gawłowskiego zdecydował się jednak na składanie wyjaśnień przed sądem.

Według prokuratury biznesmen wręczył politykowi Platformy Obywatelskiej 100 tys. gotówki, a także apartament w Chorwacji w zamian za pomoc w "ustawianiu przetargów" w Zarządzie Melioracji.Oprócz korumpowania polityka biznesmen ma też postawiony zarzut wręczenia łapówki dyrektorowi w Zarządzie Melioracji Tomaszowi P. w związku z realizacją inwestycji w dolinie Parsęty.Bogdan K. nie przyznał się do zarzutów stawianych mu przez prokuraturę. Przyznał jednak, że przekazał dyr. Tomaszowi P. 100 tysięcy złotych na budowę jego domu, bo ten żalił się, że ma z tym problemy.- Poza tym groził, że mnie zniszczy, wymusił to na mnie, nie jestem z tego dumny - tłumaczył na sali sądowej kołobrzeski biznesmen i dodał, że dyrektor Tomasz P. wymuszał też dodatkowe zapłaty dla podwykonawców za roboty niezrealizowane. - Domyślam się, że P. brał od nich łapówki bo my mu nie dawaliśmy - zeznawał Bogdan. K.Według biznesmena dyrektor Tomasz P. przygotowywał przetargi w Zarządzie pod konkretne podmioty.Teraz Bogdan K. będzie składał zeznania w sprawie zarzutów związanych z politykiem Platformy Obywatelskiej.