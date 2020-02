Cymański: rozgrywanie nieszczęściem to jest najgorsze co może nas spotkać

Granie czyimś nieszczęściem to jest najgorsze, co może nas spotkać w kampanii - mówił w "Rozmowie pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Cymański.

Polityk odpowiadał na pytanie, czy opozycja widzi w temacie koronawirusa nowy sposób na walkę z rządem PiS w kampanii. Gdy poseł PO Michał Szczerba stwierdza, że "od wczoraj próba wywołania wrażenia, że rząd zajmuje się epidemią" - Tadeusz Cymański podkreślał, że w sytuacji zagrożenia trzeba się jednoczyć.- Nie dopuszczam myśli, że koleżanki i koledzy z opozycji zacierają rączki: oby coś było, to jest dla nich szansa. Fatalne by to było, ale takie myśli mogą w niedobrym sercu się pojawić. Przestrzegam, proszę, apeluję, nie idźmy w tę stronę. Nie jesteśmy idealnym państwem, wszystko nam się nie udało. Mamy świadomość kondycji całego systemu służby zdrowia. Sięganie do tego co tragiczne albo rozgrywanie nieszczęściem, dramaty ludzi chorych. Mówimy tu o onkologii i koronawirusie, to jest najgorsze co może nas spotkać - mówił Cymański.Prezydent Andrzej Duda zaapelował do Marszałek Sejmu o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w sprawie koronawirusa. Prawdopodobnie to posiedzenie się odbędzie - mówił Cymański w Radiu Szczecin.Na razie nie ma potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce - mówił w środę minister zdrowia i dodawał, że to nie oznacza, że w przyszłości taka sytuacja nie zaistnieje.