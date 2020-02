Sprawa Arkadiusza Kraski przeniesiona do Poznania

Głośna sprawa Arkadiusza Kraski ze Szczecina będzie rozpatrywana w Poznaniu. Sąd Najwyższy zdecydował w czwartek, że uniewinnieniem mężczyzny, skazanego 20 lat temu na dożywocie i oczyszczonego z zarzutów - zajmie się Sąd Okręgowy w Poznaniu.

- Cieszę się z decyzji sądu, mam nadzieję, że mój koszmar niedługo się skończy - tak dzisiejsze postanowienie Sądu Najwyższego komentuje Radiu Szczecin Arkadiusz Kraska. - Dla mnie to bardzo dobrze, bo niech oni to w końcu zaczną, bo skończyć muszą. Ileż można żyć w zawieszeniu?- W przeciwieństwie do Tomasz Komendy, Arkadiusz Kraska nie został od razu uniewinniony przez Sąd Najwyższy i musi oczekiwać na nowy proces przed poznańskim sądem. Wiele rzeczy ujawni i mam nadzieję, że będą stawiane zarzuty nie tylko zabójcom, ale ludziom, którzy posłali Kraskę na dożywocie - mówi dziennikarka Ewa Ornacka, która od lat zajmuje się sprawą Arkadiusza Kraski. Jest także autorką książki „Wrobiony w dożywocie”.Arkadiusz Kraska jest dziś wolontariuszem w Fundacji Bractwo Małych Stópek.Proces Kraski miał początkowo odbyć się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Sędzia, do której trafiła sprawa, nie zgodziła się jednak na jej poprowadzenie. Nie chciała, bo Kraskę, 20 lat temu, skazał sędzia, który obecnie jest prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie.