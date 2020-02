U.S. Army w regionie. Pierwszy akt ćwiczenia DEFENDER-Europe 2020 [ZDJĘCIA]

Pierwsze wojska U.S. Army przekroczyły przejście graniczne w Kołbaskowie. To początek ćwiczeń DEFENDER-Europe 2020. W naszym regionie Amerykanie będą stacjonowali na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Amerykańskie Hummery i ciężarówki z żołnierzami oraz sprzętem pojawiły się na granicy przed godziną 21. Podróżowały w kilku kolumnach. Przejazd został zorganizowany w nocy, żeby nie powodować utrudnień w ruchu. Większość ciężkiego sprzętu przyjedzie koleją. W sumie w manewrach będzie uczestniczyć około 37 tysięcy wojskowych. Główne epizody ćwiczenia zaplanowano na przełomie kwietnia i maja. Manewry mają się odbywać w siedmiu krajach, z czego w Polsce z największą intensywnością.Ćwiczenie DEFENDER-Europe 2020 jest największym od 25 lat przerzutem wojsk amerykańskich ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Głównym założeniem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności amerykańskiej dywizji pancernej do przemieszczenia personelu i sprzętu z kontynentu amerykańskiego do Europy oraz sprawdzenie możliwości państw-gospodarzy do ich przyjęcia.Najbardziej intensywne działania będą się toczyć w kwietniu i maju tego roku. Ćwiczenie DEFENDER-Europe 2020 zakończy się pod koniec wakacji.