Fogiel: temat koronawirusa należy wyjąć z politycznego sporu

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zaapelował do polityków, by temat koronawirusa "wyjąć poza polityczny spór".

Na konferencji prasowej zapewnił, że w Polsce nie potwierdzono przypadków zakażenia koronawirusem.Radosław Fogiel odniósł się także do wczorajszego wpisu wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która zarzuciła rządowi, że zataja informację o koronawirusie w Polsce. Przypomniał, że po jej wpisie rozmawiał z nią minister zdrowia:W poniedziałek, na prośbę prezydenta, odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Początek obrad o 10.00. Tematem posiedzenia ma być sytuacja epidemiologiczna związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda.W piątek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował, że szpitale otrzymają sto milionów złotych na przygotowania do przyjęcia pacjentów, którzy mogą być zakażeni koronawirusem. Szpitale będą mogły aplikować o dodatkowe pieniądze za pośrednictwem wojewodów. Minister Michał Dworczyk poinformował również, że zamówiono dodatkowe 30 tysięcy testów do badania osób potencjalnie zarażonych.Premier wydał wojewodom polecenie wprowadzenia podwyższonej gotowości w szpitalach. Wojewódzkie Inspektoraty Sanitarne będą pracowały przez całą dobę z powodu zagrożenia koronawirusem.