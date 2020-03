Protest w sprawie "zabójczego" ronda na os. Bukowym. "Opamiętaj się urzędniku!" [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Dość śmierci na drogach! Opamiętaj się urzędniku!" - pod takim hasłem odbył się protest przy rondzie na os. Bukowym w Szczecinie, przy którym na początku tygodnia, na pasach zginęła kobieta. Przy drodze zapłonęły znicze.

Członkowie organizujących wydarzenie stowarzyszeń aktywistów są zdania, że tragedii można było uniknąć. Bowiem na potencjalne zagrożenie pieszych przy przebudowanym rondzie wskazywano jeszcze na etapie projektu. Zdaniem aktywistów, urzędnicy jednak postawili na przepustowość, prędkość i komfort kierujących.- Jako piesza, rowerzystka i kierowca uważam, że to rondo jest bardzo niebezpieczne przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów. Drogi rowerowe są bardzo ciasne i niebezpieczne - oceniła Anna Bielecka, mieszkanka os. Bukowego.- Spotkaliśmy się, żeby symbolicznie dać do zrozumienia urzędnikom, szczególnie tym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, że nie tędy droga. Niestety, w pierwszej kolejności realizowane są potrzeby i komfort kierujących autami. Kończy się to tym, że średnio co roku 10 osób w Szczecinie traci życie - podkreślił Piotr Czypicki ze Szczecińskiego Ruchu Miejskiego.- To rondo powinno być bezpieczne, ale niestety: dodano nowy pas ruchu, który pozwala jeździć za szybko i spowodował zdarzenie, które miało miejsce we środę - dodał Robert Buciak, prezes Federacji Piesza Polska.- Jako piesza bardzo uważam na tych pasach, bo widziałam niejednokrotnie jak drugi samochód wyprzedzał na przejściu dla pieszych i innego pieszego prawie potrącił - relacjonowała Anna Bielecka.Prawidłowo przechodzącą pasami pieszą przy rondzie im. Marii Baranowskiej-Dohrn śmiertelnie potrąciła kobieta kierująca Toyotą. Była trzeźwa. Do wypadku doszło we środę rano.Rondo działa od jesieni 2018 roku.Akcję zorganizowali m.in. Szczeciński Ruch Miejski, Rowerowy Szczecin, SENS Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina, Szczecin dla pieszych i Piesza Polska.