Wsparcie państwowych spółek - do placówek medycznych płyną miliony

Bank Pekao przekaże 5 mln zł na wsparcie polskiej służby zdrowia w walce z koronawirusem. Darowizna ma wspomóc najbardziej potrzebujące placówki medyczne w całym kraju - szpitale, zakłady opieki zdrowotnej i służbę sanitarną.

Wcześniej decyzje o wsparciu finansowym podjęły m.in. Fundacja PKN Orlen, (6 mln zł), Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (5 mln zł) i Grupa Azoty (3 mln zł).Jak mówił na antenie Radia Szczecin prezes Grupy Azoty, dr Wojciech Wardacki - oczekiwania placówek służby zdrowia są ogromne.- Otrzymaliśmy mnóstwo próśb o pomoc. Były to prośby z terenów spółek, na których działamy, czyli z województwa zachodniopomorskiego, opolskiego, małopolskiego i lubelskiego. Weryfikowaliśmy i przekazaliśmy do ministerstwa, a ministerstwo ma przegląd potrzeb gdzie epidemia się rozwija, jaki sprzęt jest potrzebny. To nam daje komfort, że nasze pieniądze nie będą zmarnowane i trafią tam, gdzie powinny - mówił prezes Wardacki.Przekazane pieniądze pozwoliły m.in. na zakup sprzętu do wykrywania koronawirusa w szpitalu przy ul. Arkonskiej w Szczecinie.Lista placówek zostanie ustalona po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia.