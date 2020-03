Terytorialsi pomagają Caritas w walce z epidemią

Tysiąc paczek żywnościowych osobom, które trafią na przymusową kwarantannę przekaże Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Transportem żywności do centrów dystrybucji w Szczecinie i Koszalinie zajęli się żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.W skład każdego z tysiąca zestawów żywnościowych wchodzą m.in.: mleko, konserwy mięsne i rybne, dżemy czy makaron.- To produkty o dłuższym terminie ważności. Trafią do osób, które zostaną poddane kwarantannie i nie będą w stanie same zaopatrzyć się w żywność - wyjaśnia dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, ks. Maciej Szmuc.Żywność trzeba było przetransportować do magazynów Caritas w Szczecinie i Koszalinie. W tym pomogli żołnierze Obrony Terytorialnej.- To bardzo potrzebna pomoc, bo nie dysponujemy takimi środkami transportu - dodaje ks. Szmuc.Archidiecezja w ramach pomocy żywnościowej przygotowuje dystrybucję kolejnych paczek dla potrzebujących - za pośrednictwem parafii. Zachodniopomorscy terytorialsi już zapowiedzieli swoją pomoc.Żołnierze WOT są także zaangażowani w pomoc innym służbom działając w ramach tzw. Wojskowych Zespołów Zadaniowych. Ich zadania wyznacza wojewoda zachodniopomorski.- Jesteśmy w stałej gotowości, by wspierać szpitale przy transporcie sprzętu. Do dyspozycji jest także nasz psycholog, który pomaga osobom pozostającym w izolacji, w kwarantannie, przetrwać ten ciężki czas - zaznacza dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Grzegorz Kaliciak.- Kiedy tylko usłyszeliśmy, że jest taka potrzeba, by przewieźć żywność ludziom potrzebującym pomocy, przebywających na kwarantannie to od razu zgłosiliśmy chęć pomocy. W trzy tygodnie po swojej przysiędze żołnierze bardzo ciężko służą, ciężko pracują, by pomóc w tej walce - dodaje rzecznik prasowy jednostki, Marcin Górka.