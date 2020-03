Tłok w komunikacji miejskiej? ZDiTM zapowiada korekty

Pasażerowie skarżą się na komunikację miejską w Szczecinie. Jest tłoczno w czasie epidemii - alarmują.

Częstotliwość kursów została zmniejszona, wprowadzony został wakacyjny rozkład jazdy. Będziemy to korygować - mówiła w "Czasie Reakcji" rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Hanna Pieczyńska jednak szczegółów nie podała.- Teraz decyzje są jeszcze nie podjęte. Będziemy starali się szczególnie w szczytach komunikacyjnych i na tych liniach, które są najbardziej obciążone wprowadzać zmiany. Nikt nie był przygotowany na tego wirusa, my wprowadzaliśmy sukcesywnie te korekty i wprowadzamy je nadal. Natomiast nie mieliśmy gotowej recepty i rozwiązania, które moglibyśmy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wprowadzić, tak żeby wszyscy byli zadowoleni - tłumaczyła Pieczyńska.Tłok jest absolutnie przeciwwskazany w trakcie epidemii - mówiła profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka chorób zakaźnych. - Tłok jest na pewno niebezpieczną sytuacją. Wygląda na to, że wszystkie działania podjęte w Polsce, które utrudniają komunikację interpersonalną - mówię tu o zamkniętych szkołach, wyższych uczelniach, o ograniczeniu pracy wielu przedsiębiorstw, a już na pewno handlu - powinny dać korzystne efekty - mówiła Boroń-Kaczmarska.Interwencji, w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania tramwajów i autobusów, domagali się radni Prawa i Sprawiedliwości Marcin Pawlicki i Dariusz Matecki. Przesłali on w tej sprawie interpelację do prezydenta Piotra Krzystka.Obecnie w Polsce zarażonych koronawirusem jest prawie 700 osób.