Skutki kwarantanny dla przekraczających granice: "właśnie straciłem pracę"

Oburzenie i pytanie: co dalej? - towarzyszą wszystkim osobom, które codziennie pokonują polsko-niemiecką granicę w drodze do pracy.

Od piątku, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwiększy się rygor na przejściach granicznych. Wszyscy, którzy przekroczą granicę zostaną poddani 14-dniowej kwarantannie.Od opublikowania informacji na naszej antenie otrzymaliśmy od słuchaczy dziesiątki telefonów w tej sprawie.- Codziennie jeżdżę od Szczecina do Schwedt. Co mogę powiedzieć, przez to jestem w złej sytuacji. Kończy mi się w piątek umowa, jeżeli tych mieszkań nie będzie, no to większość na pewno zostanie pozbawiona pracy. - Nie wiemy czy jedno z nas ma zostać w Szczecinie, a drugie zostać z dziećmi w domu, czy obydwoje na ten czas przeniesiemy się do domu i zostaniemy z dziećmi. - Mieszkam w Löcknitz, pracuję w Polsce i właśnie straciłem pracę. Została mi wypowiedziana umowa z tego powodu, że od piątku nie mogę dojeżdżać i wykonywać pracy - mówią słuchacze.Są również głosy za zamknięciem granic.- Uważam, że wreszcie i nareszcie zamknięto granice. Jakieś są obostrzenia dla tych co kursują Niemcy - Polska, Polska - Niemcy. Jeżeli wszyscy mają ograniczenia, to wszyscy - mówi słuchaczka.Zwolennikiem uszczelnienia przejść granicznych był również prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. To z troski o mieszkańców miasta - mówi.- 15 marca występowałem do ministra spraw wewnętrznych i administracji z prośbą, aby taką decyzję wprowadził. Bo to był czas, kiedy granice były zamykane, ale nie były szczelne - mówi prezydent Świnoujścia.Dodatkowy rygor na granicach nie oznacza zamknięcia przepływu towarów. Polska zamknęła granice do 13 kwietnia. Obostrzenia nie dotyczą kierowców samochodów ciężarowych i osób, które podróżują do innych krajów w ramach obowiązków służbowych.