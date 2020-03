Prezes Stoczni Szczecińskiej: Firma kontynuuje wszystkie prace

To wyjątkowa sytuacja, ale robimy wszystko, aby zakład funkcjonował normalnie - mówi prezes zarządu Stoczni Szczecińskiej Marek Opowicz.

Firma kontynuuje wszystkie prace z zachowaniem wymaganych obecnie procedur bezpieczeństwa - dodaje prezes stoczni. - Tam, gdzie było to możliwe wprowadziliśmy pracę zdalną, rotacyjną. Zmieniliśmy ciągi komunikacyjne i jeszcze je zmieniamy. Robimy to w porozumieniu z naszymi najemcami, wydaliśmy również płyn odkażający, maseczki, termometry, za pomocą których bada się temperaturę pracowników przy wejściu na teren stoczni. Wszystkich pracowników i kontrahentów.- Dbamy o to, by każda z firm wynajmujących infrastrukturę stoczniową prowadziła produkcję bez zakłóceń - dodaje Opowicz. - Każda z firm kontynuuje procesy, kontrakty, które zawarła jakiś czas temu. Dostarczamy infrastruktury, usług. Na przykład dla jednej z firm najemców postawiliśmy na wodzie statek rybacki około 162 ton i długości 24 metrów.Część stoczniowych hal wynajmuje obecnie kilkadziesiąt firm prywatnych z branży okrętowej i stalowej. Zatrudniają one ok. 1500 pracowników. Prawie połowę obrotów stoczni w ubiegłym roku stanowiły usługi dla najemców terenów stoczniowych.