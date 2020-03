Polskie obostrzenia problemem dla szpitali w Brandenburgii

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowe polskie obostrzenia dotykają aż 50 pracowników szpitala - mówił w rozmowie z niemieckim radiem "rbb" Ruediger Heicappell, dyrektor ds. medycznych szpitala w Schwedt.

Zaapelował on do władz landu Brandenburgia, żeby zabiegały w kontaktach z Polską o wyłączenie personelu medycznego spod nowych regulacji. Chodzi o lekarzy, pielęgniarki i położne.



Jak Heicappell mówił w rozmowie z niemiecką stacją, klinika wynajęła pokoje w hotelach dla swoich pracowników, ale "nie wszyscy mogą skorzystać z tej możliwości". Placówka w Schwedt zmaga się z poważnymi problemami. Brakuje tam nawet 10 z 24 kardiologów - w sumie może nie być 45 ze 140 lekarzy.



Minister zdrowia Brandenburgii Ursula Nonnemacher zapowiedziała, że zapewni wsparcie finansowe osobom dojeżdżającym do pracy, jeśli te będą musiały znaleźć hotel w Niemczech przez kilka następnych tygodni. W całej Brandenburgii pracuje około 280 lekarzy z Polski.



Każdy Polak, który zdecyduje się zostać w Niemczech, otrzyma dziennie 65 euro. Do tego dochodzi po 20 euro na każdego członka rodziny pracownika, który pozostanie w swojej firmie czy też szpitalu.