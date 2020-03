Maski do nurkowania pomogą w walce z koronawirusem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mat. Facebook / Marek Lickendorf

Specjalne maski do nurkowania chcą używać lekarze w szpitalu Zdroje w Szczecinie. Chodzi o to, by stosować je zamiast maseczek chirurgicznych do ochrony personelu medycznego.

Pomysł na to narodził się we Włoszech, a stosują go już szpitale na południu Polski. Potrzebna jest do tego maska do nurkowania i wydrukowany z technologii 3D łącznik z filtrem oddechowym do respiratorów.



Jak mówi dr Marek Lickendorf - neurochirurg ze Szpitala Zdroje w Szczecinie, to dużo bezpieczniejsze rozwiązanie.



- Ta maska jest o wiele bardziej bezpieczna. Dlatego, że jej konstrukcja daje szczelność. Oddychamy przez filtr przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, a to jest ważne dla personelu medycznego, który będzie wielokrotnie wchodził do pacjenta, którym się trzeba opiekować - tłumaczy dr Lickendorf.



Będą jednak potrzebni sponsorzy - dodaje neurochirurg.



- Na pewno będą potrzebne nam środki na zakup folii czy też materiałów do tego druku. Ale także do kupienia łączników, bo część na pewno zostanie przekazana przez tę firmę za darmo, ale z czasem może się okazać, że trzeba kupić materiały. I dlatego myślimy o tym wcześniej - mówi dr Marek Lickendorf.



Pierwsze testy w szpitalu już się odbyły. Wyszły pomyślnie. Wydrukiem zajęła się firma DGS. Z kolei Decathlon zadeklarował, że maski do nurkowania przekaże na darmo.

