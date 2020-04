Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, zapowiedział, że w najbliższych dniach policja będzie częściej patrolowała polskie ulice.

Policji w patrolowaniu pomogą funkcjonariusze innych służb oraz żołnierze, głównie żandarmeria wojskowa.



"Takich patroli będzie więcej na ulicach, funkcjonariusze będą egzekwować przepisy. To już nie jest czas na pouczanie" - mówił Mariusz Ciarka. Osoby, które nie stosują się do obostrzeń, będą karane grywaną, jej wysokość to minimum 5 tysięcy złotych.



Zgodnie z nowymi przepisami grzywnę za złamanie zasad kwarantanny należy zapłacić w ciągu siedmiu dni.