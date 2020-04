To pełnometrażowy film stworzony przez pasjonatów ze Szczecina, wyreżyserowany przez Piotra Szostaka.







Twórcy liczą, że siedzący w domu ludzie, z życzliwością spojrzą na ich dzieło. Fabuła "Ciemności" przedstawia czas tajemniczej zarazy, jaka dotknęła Ziemię i doprowadza do końca świata. Dzień po nim budzi się główny bohater - Max.- To film pełnometrażowy, który trwa 1,5 godziny i to jest mój debiut - mówi Marcin Laskowski, producent filmu, który zagrał główną rolę. - To science fiction. Jednemu może się podobać, drugiemu nie. Nikogo nie ma, jest zaraza. Meteoryt przyleciał z Kosmosu i uderzył w ziemię. Wszystko się dzieje w Szczecinie.Budżet filmu to zaledwie 15 tysięcy złotych. Film jest dostępny za darmo na kanale Laskowskiego na platformie You Tube.