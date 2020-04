"Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia wyborów"

Tylko samorządowcy związani z Platformą Obywatelską chcą zablokować wybory - mówiła w "Samorządowej Przeplatance" Radia Szczecin sejmikowa radna z Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt.

Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia głosowania - podkreślała Małgorzata Jacyna-Witt. Jej zdaniem, jeżeli Niemcy poradzili sobie z zorganizowaniem wyborów korespondencyjnych, to nie inaczej powinno być w naszym kraju.Przełożenia terminu wyborów chce część burmistrzów i prezydentów miast, co sejmikowa radna z Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyła tak: - Robią to samorządowcy związani z Platformą Obywatelką.- Przypominam, że pan Piotr Krzystek z Bezpartyjnych też tego chce - wtrącił redaktor Andrzej Kutys.- Ja przypominam, że jest on w koalicji z Platformą Obywatelską, jest bardziej platformerski niż cała Platforma w naszym mieście. Natomiast myślę, że to głosowanie korespondencyjne absolutnie jest możliwe do przeprowadzenia. Myślę, że oczywiście będzie bardzo trudno, ale damy sobie radę, bo nie jesteśmy gorsi od Niemców - dodała Jacyna-Witt.Wybory miałyby się odbyć wzorem Bawarii, gdzie listonosze dostarczali karty do głosowania do skrzynek pocztowych obywateli.Wybory prezydenckie w Polsce mają się odbyć 10 maja.