Kolejne pakiety pomocowe dla firm tematem Kawiarenki Politycznej

Słuchamy głosów przedsiębiorców i szykujemy następne pakiety pomocowe - mówią przedstawiciele partii rządzącej. Zwolnijcie wszystkich pracodawców z ZUS-u - podpowiadają posłowie opozycji.

Tzw. tarcza antykryzysowa była głównym tematem "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin. Pod koniec marca rząd zaproponował pomoc dla przedsiębiorców, między innymi: zwolnienie ze składek ZUS dla małych firm.Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach zapowiedział, że na początku przyszłego tygodnia rząd ogłosi kolejne wsparcie dla przedsiębiorców, bo "słucha głosu Polaków".- To nie jest coś takiego, że ktoś sobie siądzie przy stole, popatrzy w sufit i powie: tutaj damy tysiąc, a tu pięć tysięcy, albo miliard. To musi być przemyślane i przygotowane - mówił Jach.Poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka krytykował rządowe rozwiązanie.- Ze zwolnienia ze składek na ZUS mogą skorzystać tylko te przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 9 pracowników. A ci, którzy dają pracę 10 czy 11 osobom, już nie mogą. Wielu firmom spadły obroty, przez co nie mogą pieniędzy zarabiać i opłacać swoich pracowników - mówił Marchewka.Trzeba wstrzymać inne inwestycje - to zdanie posła Dariusza Wieczorka z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.- No jak w kryzysie może nie być pieniędzy? Po prostu nie będziecie kupować samolotów, budować jakichś portów lotniczych. Bo dzisiaj ludzie są najważniejsi - mówi Wieczorek.Przedsiębiorca i lokalny działacz Konfederacji Marcin Bedka życzył właścicielom firm kolejnych ulg.- Żeby nas pozwalniano z ZUS-u. Ja akurat mam to szczęście, że do dziewięciu osób się łapię. Natomiast jest wiele firm, jedna z którą współpracuję, które nie łapią się w tym pakiecie do 9 pracowników. I tam zwolnienia są tylko z jednego względu: mamy na raty leasingowe, na inne rzeczy, to oszczędzamy na ZUS-ie - mówił Bedka.W poniedziałek rząd najprawdopodobniej ogłosi kolejne rozwiązania dla firm. Nowa tzw. tarcza antykryzysowa ma zwolnić ze składek ZUS również firmy zatrudniające do 49 pracowników. Rolnicy, którzy zostaną poddani kwarantannie, otrzymają natomiast zasiłek w postaci połowy podstawowego wynagrodzenia.Państwo chce również ustanowić zerową stawkę podatku VAT na urządzenia elektroniczne dla nauczycieli i uczniów.