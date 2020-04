"Z takim zachowaniem zabijecie nas. Ludzie: co wy robicie?!"

"Błagamy - nie wychodźcie z domu" - to dramatyczny apel służb, które walczą z epidemią. W Szczecinie wiele osób lekceważy obostrzenia.

Na swój dyżur jechał właśnie dr nauk o zdrowiu, Tomasz Kubiak. To ratownik medyczny dyżurujący w zespołach ratownictwa medycznego i również strażak. Na chodnikach zauważył beztroskich szczecinian.- Niestety: widziałem całe gromady spacerujące. Rodziców uczących dziecko jazdy na rowerku. Dzieci na hulajnogach. Nikogo w maseczce. Błagamy, to mocne słowa: z takim zachowaniem zabijecie nas, zniszczycie system. Lekarze i pielęgniarki szpitala jednoimiennego przy ul. Arkońskiej pracują ostatkiem sił. Zespoły ratownictwa medycznego co chwilę wyjeżdżają do podejrzeń. Ludzie! Co wy robicie?! - apeluje dr Kubiak.W niedzielę wielkanocną termometry wskażą ponad 20 stopni, ale: zostańmy w domu - ponownie prosi ratownik.- Błagamy! Po to jesteśmy w czasie świąt na dyżurze, a nie z rodzinami, byście byli bezpieczni. Zróbcie to: zostańcie w domu! To jest walka o nasze i Wasze życie - podkreśla.W sumie w regionie mamy prawie 200 osób zakażonych koronawirusem. Kwarantannie poddano blisko 7 tys. mieszkańców zachodniopomorskiego.