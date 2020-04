Problemy kadrowe przy budowie węzłów Granitowa i Łękno

Część pracowników z Ukrainy wyjechało, ale prace przy budowie węzłów Łękno oraz Granitowa trwają i poważniejszych opóźnień nie widać.

Niezmiennie nieprzejezdna jest część ulicy Zaleskiego, między torowiskiem kolejowym a aleją Wojska Polskiego, a na Międzyodrzu ulica Krygiera. Niebawem, w obu miejscach, rozpoczną się kolejne fazy inwestycji.- W pobliżu węzła Łękno przygotowujemy się do układania torów - informuje Dyrektor kontraktu Piotr Arabczyk. - Dosłownie w dniu wczorajszym zakończyliśmy wykop pod obiektem na Wojska Polskiego, to jest miejsce, gdzie będzie nowe torowisko i przystępujemy do makroniwelacji. W dniu jutrzejszym przyjeżdżają do nas szyny kolejowe i w maju będą częściowo przy ulicy Zalewskiego i od strony Fałata układne.- Coraz bliżej jest też rozbiórka koniecznych do wymiany elementów mostu nad Regalicą - dodaje Arabczyk. - Są prawie zakończone roboty gazowe, po przepięciu gazociągu przystąpimy już bezpośrednio do ciężkich prac rozbiórkowych.Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to obie inwestycje powinny być gotowe do końca tego roku.